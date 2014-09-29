  1. Главная
Нетрезвая пара разбила остановку и перевернула скамейки на Новочеркасском
Сегодня, 9:59
Молодого человека и девушку задержали через несколько минут после случившегося.

Правоохранители задержали парочку, подозреваемую в разгроме остановки и скамеек на Новочеркасском проспекте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 11 ноября в дежурную часть поступили сведения о том, что двое неизвестных разбили остановочный павильон и перевернули скамейки в сквере. Через несколько минут поймали 21-летнего молодого человека и его 22-летнюю спутницу в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге осужден пьяный водитель, оскорбивший полицейского. У мужчины изъят автомобиль. 

Фото: Piter.TV 

