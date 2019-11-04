  1. Главная
Сегодня, 16:49
Участок Новочеркасского проспекта получит освещение к концу лета

Сотрудники "Ленсвета" заменят 84 опоры, установят 190 светильников и проложат 7 километров воздушных линий.

В Красногвардейском районе на Новочеркасском проспекте появится новое современное освещение. Первые фонари были установлены в 1969 году, последняя масштабная модернизация проводилась 30 лет назад, сообщили в комитете по энергетике Петербурга. 

Сотрудники "Ленсвета" заменят 84 опоры, установят 190 светильников и проложат 7 километров воздушных линий. Общая мощность освещения сократится вдвое, при этом его качество значительно улучшится. Все работы завершат к концу лета. 

Для повышения безопасности на восьми пешеходных переходах установят яркое и контрастное освещение с цветовой температурой 5 тыс. кельвинов. Реконструкция осуществляется в рамках программы "Комфорт и уют в городе". 

Ранее мы рассказывали о том, что еще один квартал Колпино получил освещение. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

