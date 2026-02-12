Еще один квартал Колпино получил освещение

Теперь повышен комфорт 14 тыс. человек.

В квартале в Колпино, который ограничен Тверской, Октябрьской улицами и улицами Ремизова, Ижорского батальона, завершено строительство наружного освещения.

На 385 металлических опорах смонтированы 542 светильника, для освещения стадионов установили девять прожекторов. Кроме того, освещение получили территории трех детских садов и двух школ. Теперь повышен комфорт 14 тыс. человек, сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

В этом году в Колпинском районе стартует строительство современных систем освещения еще в двух кварталах: в квартале, ограниченном улицами Веры Слуцкой, Братьев Радченко и проспектом Ленина, а также на жилой территории в границах улиц Карла Маркса, Веры Слуцкой и проспекта Ленина.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга