Сегодня, 10:57
На улице Калинина завершена модернизация наружного освещения

На участке длиной свыше 1 километра специалисты "Ленсвета" установили 100 светодиодных светильников.

На улице Калинина в Петербурге завершена модернизация освещения. Работы проводились на участке от Молвинского моста до Соединительной линии железной дороги к проходной Кировского завода, рассказали 10 февраля в городском комитете по энергетике. 

На участке длиной свыше 1 километра специалисты "Ленсвета" установили 100 светодиодных светильников. Новое оборудование обеспечивает более равномерное распределение светового потока и улучшенную цветопередачу. Опоры и кабельные линии на объекте оставлены без изменений, поскольку их заменили в 2020 году. 

В этом году в Кировском районе проводят реконструкцию освещения в квартале Автово, ее собираются завершить до конца лета. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

