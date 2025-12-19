Квартал у Комсомольского сквера получит освещение к концу лета

Уровень освещенности вырастет в три раза.

В Кировском районе Петербурга стартовала реконструкция освещения в квартале, который ограничен Краснопутиловской улицей, улицами Зайцева, Зенитчиков и проспектом Стачек.

Как рассказали в городском комитете по энергетике 3 февраля, до настоящего времени территорию освещали всего 49 фонарей, на что жаловались местные жители. Сотрудники "Ленсвета" установят восемь прожекторов и 168 светодиодных светильников на 147 металлических опорах.

Работы затронут восемь детских и спортивных площадок, подходы к детскому саду и Консультативно-диагностическому центру №85. Уровень освещенности вырастет в три раза. Завершится реконструкция до конца лета.

Видео: комитет по энергетике Петербурга