Сегодня, 16:25
Квартал у Комсомольского сквера получит освещение к концу лета

Уровень освещенности вырастет в три раза.

В Кировском районе Петербурга стартовала реконструкция освещения в квартале, который ограничен Краснопутиловской улицей, улицами Зайцева, Зенитчиков и проспектом Стачек. 

Как рассказали в городском комитете по энергетике 3 февраля, до настоящего времени территорию освещали всего 49 фонарей, на что жаловались местные жители. Сотрудники "Ленсвета" установят восемь прожекторов и 168 светодиодных светильников на 147 металлических опорах. 

Работы затронут восемь детских и спортивных площадок, подходы к детскому саду и Консультативно-диагностическому центру №85. Уровень освещенности вырастет в три раза. Завершится реконструкция до конца лета. 

Ранее на Piter.TV: на тротуарах от Гражданского проспекта до улицы Руставели установили 224 фонаря. 

Видео: комитет по энергетике Петербурга 

