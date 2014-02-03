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Пенсионерке, упавшей на льду в Адмиралтейском районе, выплатят 80 тыс. рублей компенсации
Сегодня, 11:15
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Пенсионерке, упавшей на льду в Адмиралтейском районе, выплатят 80 тыс. рублей компенсации

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Проверка показала, что падение пострадавшей произошло вследствие ненадлежащей уборки территории СПб ГУДП "Центр".

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга взыскала в пользу 77-летней пенсионерки денежную компенсацию за причиненный моральный вред. 

По информации надзорного ведомства, 24 января пожилая женщина поскользнулась на тротуаре около дома 3-5 по проспекту Римского-Корсакова и получила травмы. Проверка показала, что падение пострадавшей произошло вследствие ненадлежащей уборки территории СПб ГУДП "Центр". 

В целях восстановления прав петербурженки прокурор Адмиралтейского района направил в суд исковое заявление. По результатам судебного разбирательства суд признал его требования обоснованными, взыскал с "Центра" в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 80 тыс. рублей.  

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Фото: Piter.TV

Теги: падение на льду, проспект римского-корсакова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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