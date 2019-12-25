Пожилая петербурженка получит 200 тыс. рублей компенсации за травму на гололеде

Пострадавшая 10 января поскользнулась на тротуаре на углу улицы Зодчего Росси и площади Островского.

В прокуратуру Центрального района Петербурга обратилась 70-летняя женщина, которая получила травму в результате падения на гололеде. Пострадавшая 10 января поскользнулась на тротуаре на углу улицы Зодчего Росси и площади Островского, ей диагностировали закрытый перелом левой плечевой кости.

Падение пенсионерки произошло вследствие некачественной уборки территории со стороны ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства". Прокурор направил в суд исковое заявление о компенсации морального вреда. В итоге горожанка получит 200 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: суд обязал дорожников Петербурга выплатить 300 тыс. рублей за травму.

Фото: Piter.TV