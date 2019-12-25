Школьница получит 600 тыс. рублей компенсации благодаря прокуратуре Петербурга

Девочка получила компрессионный перелом позвонков после падения на гололеде.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку по обращению матери 11-летней девочки. В январе ребенок поскользнулся на ледяных бетонных плитах между домами 11/6 и 9 по улице Архитектора Данини и упал, сообщили в надзорном ведомстве.

Школьница получила компрессионный перелом позвонков и нуждалась в длительной реабилитации. Проверка показала, что травмирование девочки произошло из-за ненадлежащей уборки территории со стороны ТСЖ "Империал-Стройинвест". В суд было направлено исковое заявление о взыскании с товарищества собственников жилья компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, в пользу пострадавшей взыскано 600 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV