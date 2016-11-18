Петербурженка хочет отсудить 80 тыс. рублей у владельца терьера за нападение на ее чихуахуа

Пострадавшему животному потребовалась операция, на нее ушло 48 тыс. рублей.

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал исковое заявление местной жительницы к владельцам стаффордширского терьера о компенсации морального вреда и материального ущерба.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 16 октября, у женщины есть собака породы чихуахуа. В апреле истец шла с питомцем в сторону Кирилловской улицы, и в районе автобусной остановки к ним подошел ответчик с терьером. Пес принадлежит его брату. На собаке не было намордника, и она укусила чихуахуа за голову. Пострадавшему животному потребовалась операция, на нее ушло 48 тыс. рублей.

Петербурженка просит взыскать с ответчиков расходы на лечение собаки и компенсацию 30 тыс. рублей. Материалы дела переданы судье.

