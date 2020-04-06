Собака напала на мальчика у дома на Заводской улице

Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают владельца животного.

Следственный комитет Невского района проводит проверку по случаю нападения собаки на несовершеннолетнего. Согласно информации "Оперативного прикрытия", инцидент произошел 31 августа возле дома на Заводской улице, где животное неожиданно напало на мальчика.

Пострадавший вместе с матерью обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают владельца животного, покинувшего место события сразу после случившегося, сообщили представители петербургского Следственного комитета.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)