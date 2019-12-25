В Петербурге пенсионерка продала четыре квартиры после угроз телефонных мошенников

Также пожилая женщина передала курьерам в общей сложности 31,4 млн рублей.

В Петербурге 72-летняя жительница Васильевского острова стала жертвой мошенников – она продала четыре квартиры, пишет АН "Оперативное прикрытие".

Отмечается, что злоумышленники звонили пенсионерке с 12 сентября по 28 октября, представившись "сотрудниками ФСБ". Неизвестные заставили ее продать свои квартиры, которые расположены в Василеостровском районе и Петергофе. Также пожилая женщина передала курьерам в общей сложности 31,4 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Жертвой стала врач-терапевт со стажем работы в почти 50 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что по иску прокурора в пользу петербурженки взыскали 980 тыс. рублей, которые похитил мошенник.

Фото: Piter.TV