Поджигательница банкомата на Среднеохтинском проспекте отправлена в СИЗО

Защита возражала, просила запрет определенных действий.

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 68-летней поджигательницы банкомата на Среднеохтинском проспекте. Женщину обвиняют в совершении теракта, пишет "Бриф24".

Следствие утверждает, что 21 декабря местная жительница проникла в помещение банка, где вылила горючую жидкость, а после – совершила поджог. В результате произошел взрыв. Причиной этому могло стать взрывное устройство.

Защита возражала, просила запрет определенных действий. Обвиняемая заключена под стражу до 20 февраля 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что подозреваемый в поджоге банкоматов в Колпино заключен под стражу.

Фото: Piter.TV