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Поджигательница банкомата на Среднеохтинском проспекте отправлена в СИЗО
Сегодня, 8:58
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Поджигательница банкомата на Среднеохтинском проспекте отправлена в СИЗО

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Защита возражала, просила запрет определенных действий.

Красногвардейский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 68-летней поджигательницы банкомата на Среднеохтинском проспекте. Женщину обвиняют в совершении теракта, пишет "Бриф24"

Следствие утверждает, что 21 декабря местная жительница проникла в помещение банка, где вылила горючую жидкость, а после – совершила поджог. В результате произошел взрыв. Причиной этому могло стать взрывное устройство. 

Защита возражала, просила запрет определенных действий. Обвиняемая заключена под стражу до 20 февраля 2025 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что подозреваемый в поджоге банкоматов в Колпино заключен под стражу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: красногвардейский районный суд, поджог, среднеохтинский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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