В Краснодаре мужчина заказал убийство подруги бывшей жены за 1 млн рублей

В СК РФ рассказали о задержании подозреваемого в момент передачи денег "исполнителю".

Следственный комитет России в Краснодаре предъявил обвинение мужчине в организации приготовления к убийству по найму знакомой своей бывшей супруги из-за неприязни на фоне развода. Соответствующее заявление журналистам сообщили в региональном управлении надзорного ведомства. Специалисты уточнили, что фигурант расследования испытывал личную неприязнь к 20-летней знакомой своей бывшей жены. Мужчина полагал, что именно она могла повлиять на принятие супругой решения о расторжении брака. В результате злоумышленник решил организовать убийство девушки. Для реализации задачи он обратился к знакомому, чтобы тот нашел исполнителя преступления. Обвиняемый предоставил сведения о личности предполагаемой жертвы, месте ее работы и фотографию для передачи киллеру. Дополнительно россиянин передал в качестве аванса за заказ 500 тысяч рублей.

В СК РФ уточнили, что все происходило под контролем правоохранительных органов. Исполнитель предоставил заказчику подтверждающие фотографии о якобы совершенном убийстве, после чего получил от фигуранта уголовного дела оставшиеся 500 тысяч рублей. Далее заказчик убийства был задержан, у него дома был проведен обыск. Следователи будут ходатайствовать перед судебной инстанцией об аресте подозреваемого.

Фото и видео: МВД России