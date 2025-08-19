По данным следствия, супружеская пара из Новороссийска попала под влияние мошенников.

В Краснодарском крае задержали курьеров телефонных аферистов, похитивших у пенсионеров 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным следствия, супружеская пара из Новороссийска попала под влияние мошенников, с которыми на протяжении нескольких месяцев вели переговоры. Потерпевшие продали дом, а вырученные деньги передали при личной встрече двоим "доверенным лицам".

Задержанными оказались жители Ростовской области. Оба действовали по указанию куратора, который проинформировал их о предстоящей встрече с пенсионерами. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю