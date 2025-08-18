Установлено его участие в 14 эпизодах противоправной деятельности.

Полицией Тюмени задержан криминальный курьер, причастный к серии афер с ущербом более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 18-летний житель Челябинской области забирал деньги у пожилых людей, которым аферисты по телефону сообщали о необходимости "задеклалировать" сбережения. По словам задержанного, он нашел подработку в интернете. Установлено его участие в 14 эпизодах противоправной деятельности. Возбуждены уголовные дела.

Видео: УМВД по Тюменской области