В Петербурге начинается ремонт участка Малоохтинской набережной

Ремонтные работы проводит ООО "ВАД".

Завтра, 8 августа, в Красногвардейском районе Петербурга начинается ремонт Малоохтинского проспекта и Малоохтинской набережной. В связи с этим водителей ждут ограничения для движения транспорта, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы затронут участок протяженностью 0,4 км от устья реки Охты до Малоохтинского проспекта. Кроме того, также работы пройдут на Малоохтинском проспекте от моста Александра Невского до моста Петра Великого. Рабочим предстоит отремонтировать 1,77 км дороги. Подрядчиком выступает ООО "ВАД".

С 8 августа по 14 сентября будет поэтапно ограничиваться движение транспорта. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Накануне Верховный суд вынес решение по делу о застройке Охтинского мыса.

Фото: Piter.TV