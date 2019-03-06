Верховный суд вынес решение по громкому делу о застройке Охты

Дело было принято к производству 4 июня 2020.

Верховный суд не удовлетворил иск о признании незаконным приказ Минкульта, согласно которому объектом культурного наследия является лишь часть территории Охтинского мыса. Об этом Борис Вишневский сообщил на своей странице "ВКонтакте". Также карточка производства была опубликована на сайте Верховного суда РФ.

Среди заявителей ― АО "Газпромнефть Восточно-Европейские проекты", депутат ЗакСа Борис Вишневский и градозащитник Павел Шаппчиц. Они пытались оспорить приказ Минкульта от 06.03.2019. Согласно нему, под охрану попадает лишь часть Охтинского мыса, остальная может быть застроена и благоустроена. Речь идет о крепости "Ниеншанц" XVII века, участков культурного слоя неолита и раннего металла V-II тысячелетий до н.э., грунтового могильника XVI-XVII веков, которую признали объектом культурного наследия.

Вишневский считает, что разрешение на застройку остальной части противоречит ранее сделанным экспертизам и заключениям, и презумпции сохранности памятника при любой намечаемой хозяйственной деятельности. Экспертиза проводилась археологом Айратом Ситдиковым. Стоит отметить, что до этого Охтинский мыс вовсе не был включен в Единый реестр ОКН.

"Газпром нефти" судебное разбирательство нужно для того, чтобы окончательно подтвердить границы охранных зон на Охтинском мысе. Компания хочет построить там общественно-деловой комплекс и разбить ландшафтный парк.

Также по соседству в будущем расположится Судебный квартал. Жилые здания находятся под вопросам, а вот здание Верховного суда уже точно решили построить в районе Свердловской набережной.

Фото: citytowers.ru