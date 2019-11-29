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Судей Верховного суда РФ поселят напротив Охтинского мыса в Петербурге
Сегодня, 15:56
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Судей Верховного суда РФ поселят напротив Охтинского мыса в Петербурге

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В Смольном подтвердили намерения разместить верховных судей на Свердловской набережной.

В Петербурге построят жилье для судей Верховного суда в районе Свердловской набережной. Об этом сообщила пресс-служба депутата Законодательного Собрания Надежды Тихоновой.

Ранее политик направила запрос в комитет по градостроительству и архитектуре, чтобы подтвердить информацию. Недалеко от гостиницы "Охтинская" появится жилой комплекс и общежитие квартирного типа. На данный момент готовится документация по планировке территории. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что благоустройство набережной реки Охты и Оккервиль начнется в 2021 году. 

Фото: vk.com/nadejdatikhonova

Теги: верховные судьи, общежитие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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