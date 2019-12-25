Благоустройство набережной реки Охты и Оккервиль начнется в 2021 году

В создании концепции благоустройства участвуют горожане.

В Петербурге завершилась разработка концепции комплексного развития берегов Охты и Оккервиля. Работы будут проводиться в рамках проекта "Твой город", победителем которого стал Красногвардейский район. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Администрация района предложила для благоустройства территорию левого берега Охты от моста Шаумяна до Уткина моста и оба берега Оккервиля от Уткина моста до Заневского моста. На реализацию проекта потребуется не менее 100 млн рублей, половину из них оплатит инвестор, вторую половину ― город.

В процессе проектирования участвуют горожане, активисты, проектировщики, эксперты, локальный бизнес, инвесторы, а также местные и городские власти. В концепции благоустройства также определенную роль социологи Центра гуманистической урбанистики UP и бюро MLA+, которые провели исследования местности и предпочтений местных жителей. Проектировщики ставят перед собой задачу максимально сохранить природную местность, обеспечить комфортное и безопасное пребывание на территории, включить транзитные маршруты на участке в районные и городские маршруты.

Вся территория будет разделена на четыре зоны. В некоторых из них будут объекты для активного отдыха, другие, наоборот, оставят максимально нетронутыми. Свои пожелания по зонироваю участка можно оставить здесь.

Работы по благоустройству должны начаться в 2021 году.

Фото: eusp.org