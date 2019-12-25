"Газпром нефть" уточнит охранные зоны Охтинского мыса через Верховный суд России

Минкультуры включило объект культурного наследия Охтинского мыса в реестр ОКН и утвердило его границы.

"Газпром нефть" решила пойти в Верховный суд России, чтобы до конца решить вопрос об охранных зонах территории Охтинского мыса: компания хочет построить там общественно-деловой комплекс и разбить ландшафтный парк.

В прошлом году Минкультуры включило объект культурного наследия Охтинского мыса в реестр ОКН и утвердило его границы. Компания хочет проверить актуальность границ и отдать экспертам историко-культурной экспертизу Айрата Ситдикова, чье заключение стало снованием для определения зон, попавших под охрану (совет Межрегиональной общественной организации "Национальный комитет Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест" поддержал экспертизу в феврале этого года).

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Фото: bashne.net