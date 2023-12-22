На Большой Озерной ограничат проезд с 23 марта

Дорога будет перекрыта до 24 марта.

В Выборгском районе 23 марта начнутся работы по прокладке инженерных сетей. В связи с этим движение транспорта по Большой Озерной улице у дома № 96 будет ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута. Дорога будет перекрыта до 24 марта.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Выборгском районе на проспекте Энгельса открылось трамвайное движение.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ, Piter.tv