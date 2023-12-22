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В Выборгском районе на проспекте Энгельса открылось трамвайное движение
Сегодня, 16:33
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В Выборгском районе на проспекте Энгельса открылось трамвайное движение

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Речь идет об участке от проспекта Просвещения до посадочных площадок на улице Шостаковича.

В Выборгском районе на проспекте Энгельса прошла обкатка трамвайных путей. С 21 марта запустили трамвайное движение на участке от проспекта Просвещения до посадочных площадок на улице Шостаковича. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Работы были выполнены с опережением графика. Подрядчик уложил новые железобетонные шпалы и рельсы повышенной прочности, которые прослужат дольше и позволят трамваям двигаться быстрее. Специалисты установили повышенные площадки для маломобильных групп населения. Когда будет хорошая погода, начнутся работы по благоустройству прилегающей территории.

Ранее мы писали, что на автобусном маршруте № 64 продолжает действовать временная остановка "Парковая улица".

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга

Теги: открылось трамвайное движение, проспект энгельса, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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