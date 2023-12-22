В Выборгском районе на проспекте Энгельса открылось трамвайное движение

Речь идет об участке от проспекта Просвещения до посадочных площадок на улице Шостаковича.

В Выборгском районе на проспекте Энгельса прошла обкатка трамвайных путей. С 21 марта запустили трамвайное движение на участке от проспекта Просвещения до посадочных площадок на улице Шостаковича. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Работы были выполнены с опережением графика. Подрядчик уложил новые железобетонные шпалы и рельсы повышенной прочности, которые прослужат дольше и позволят трамваям двигаться быстрее. Специалисты установили повышенные площадки для маломобильных групп населения. Когда будет хорошая погода, начнутся работы по благоустройству прилегающей территории.

Ранее мы писали, что на автобусном маршруте № 64 продолжает действовать временная остановка "Парковая улица".

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга