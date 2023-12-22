На Витебском проспекте продолжаются ремонтные работы. В связи с этим на автобусном маршруте № 64 продолжает действовать временная остановка "Парковая улица" вместо остановки "Ж.-д. платформа Воздухоплавательный парк". Об этом сообщили в tg-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".
Автобус будет выпускать пассажиров на временной остановке до 19 июля 2024 года.
Обращаем внимание, в связи с продлением производственных работ на Витебском пр., предварительно до 19.07.2024, на автобусном маршруте № 64 продолжает действовать временная остановка "Парковая ул." вместо остановки "Ж.-д. платформа Воздухоплавательный парк".
Пресс-служба "Организатора перевозок"
Пассажиров попросили учитывать данную информацию при планировании маршрута следования.
Ранее мы писали, что в аварии с автобусом под Кингисеппом погиб один человек.
Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок, Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все