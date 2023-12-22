Автобус будет останавливаться на этой улице в связи с продлением производственных работ на Витебском проспекте.

На Витебском проспекте продолжаются ремонтные работы. В связи с этим на автобусном маршруте № 64 продолжает действовать временная остановка "Парковая улица" вместо остановки "Ж.-д. платформа Воздухоплавательный парк". Об этом сообщили в tg-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".

Автобус будет выпускать пассажиров на временной остановке до 19 июля 2024 года.

Обращаем внимание, в связи с продлением производственных работ на Витебском пр., предварительно до 19.07.2024, на автобусном маршруте № 64 продолжает действовать временная остановка "Парковая ул." вместо остановки "Ж.-д. платформа Воздухоплавательный парк". Пресс-служба "Организатора перевозок"

Пассажиров попросили учитывать данную информацию при планировании маршрута следования.

Ранее мы писали, что в аварии с автобусом под Кингисеппом погиб один человек.

Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок, Piter.tv