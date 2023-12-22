В аварии с автобусом под Кингисеппом погиб один человек

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и дорожные полицейские.

Утром в четверг, 21 марта, примерно в 7:30 на трассе "Нарва" произошло столкновение легкового автомобиля Hyundai и ПАЗ, который перевозил рабочих одного из предприятий. В результате аварии погиб водитель иномарки, а несколько пассажиров автобуса получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Автобус и легковушка двигались из Кингисеппа в сторону Усть-Луги. После бокового столкновения Hyundai развернулся на 90 градусов, врезавшись в переднюю часть ПАЗа. Оба транспортных средства съехали в кювет. Водитель Hyundai погиб на месте аварии, а пассажиры автобуса получили различные травмы. Пострадавших доставили в Кингисеппскую больницу при помощи попутных автомобилей.

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и дорожные полицейские. Сотрудники 124 пожарной части Кингисеппского отряда Леноблпожспаса произвели отключение аккумуляторов автомобилей.

Ранее мы сообщили о том, что в ночном ДТП на Ленинском проспекте пострадал сотрудник "Водоканала".

Фото: Telegram / Петербургская полиция