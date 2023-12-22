В ночном ДТП на Ленинском проспекте пострадал сотрудник "Водоканала"

На данный момент молодой человек находится в тяжёлом состоянии. У него диагностировали серьёзные переломы и травматический шок.

В ночь на четверг, 21 марта, 23-летний работник ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" был доставлен в шоковую реанимацию после ДТП на перекрестке Варшавской улицы и Ленинского проспекта в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Установлено, что ночью специалисты проводили работы по очистке канализации на указанной территории, которая была огорожена. Однако это не уберегло от аварии: водитель красной иномарки сбил рабочего. Предприятие окажет всю необходимую помощь пострадавшему и его семье.

На данный момент молодой человек находится в тяжёлом состоянии. У него диагностировали серьёзные переломы и травматический шок.

Ранее мы сообщили о том, что в Кировском районе "легковушка" сбила 17-летнюю петербурженку.

Фото: Piter.TV