В ночном ДТП на Ленинском проспекте пострадал сотрудник "Водоканала"

В ночь на четверг, 21 марта, 23-летний работник ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" был доставлен в шоковую реанимацию после ДТП на перекрестке Варшавской улицы и Ленинского проспекта в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Установлено, что ночью специалисты проводили работы по очистке канализации на указанной территории, которая была огорожена. Однако это не уберегло от аварии: водитель красной иномарки сбил рабочего. Предприятие окажет всю необходимую помощь пострадавшему и его семье.
На данный момент молодой человек находится в тяжёлом состоянии. У него диагностировали серьёзные переломы и травматический шок.
Ранее мы сообщили о том, что в Кировском районе "легковушка" сбила 17-летнюю петербурженку.
Фото: Piter.TV
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