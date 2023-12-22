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В Кировском районе "легковушка" сбила 17-летнюю петербурженку
20 марта, 22:50
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В Кировском районе "легковушка" сбила 17-летнюю петербурженку

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Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Днем в среду, 20 марта, у дома 12к1 по улице Маршала Казакова в Кировском районе 46-летняя водительница легкового автомобиля Toyota RAV4 сбила 17-летнюю петербурженку. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Предварительно, она перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

Ранее мы сообщали о том, что на пересечении 1-го Муринского и Большого Сампсониевского проспектов вечером 19 марта произошло ДТП с участием пяти машин: Volkswagen, Lexus, Mitsubishi, Jeep и Mercedes. В связи с тем, что одной из пострадавших в этой аварии причинен тяжкий вред здоровью, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: дтп на маршала казакова, сбили девушку
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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