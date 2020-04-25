На перекрестке Маршала Казакова и проспекта Героев произошло ДТП

На место прибыли пожарные и реанимация.

Вечером в субботу, 25 апреля, на пересечении Маршала Казакова и проспекта Героев произошла авария. Об этом сообщили петербуржцы в соцсетях.

Мобильный корреспондент Piter.TV запечатлел последствия для одной из машин-участниц столкновения. На кадрах видеозаписи видно, что машина получила серьезные повреждения. Сообщается, что на место аварии прибыли пожарные и реанимация. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что на пересечении бульвара Трудящихся и улицы Веры Слуцкой произошла авария.

Видео: Piter.TV