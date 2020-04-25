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На пересечении бульвара Трудящихся и улицы Веры Слуцкой произошла авария

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Информации о пострадавших пока не поступало.

Днем в субботу, 25 апреля, в Колпино произошла авария, сообщили очевидцы в соцсетях. 

Столкновение произошло на перекрестке бульвара Трудящихся и улицы Веры Слуцкой. На кадрах, которые попали в редакцию Piter.tv, видно, как легковой автомобиль трогается с места на "зеленый", пересекает перекресток в тот момент, когда в него врезался автомобиль черного цвета. 

Кто виноват пока неясно. Информации о пострадавших не поступало. 

Ранее мы писали, что водитель вылетел на встречку на Приморском шоссе и врезался во внедорожник.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, авария в колпино, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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