На пересечении бульвара Трудящихся и улицы Веры Слуцкой произошла авария

Информации о пострадавших пока не поступало.

Днем в субботу, 25 апреля, в Колпино произошла авария, сообщили очевидцы в соцсетях.

Столкновение произошло на перекрестке бульвара Трудящихся и улицы Веры Слуцкой. На кадрах, которые попали в редакцию Piter.tv, видно, как легковой автомобиль трогается с места на "зеленый", пересекает перекресток в тот момент, когда в него врезался автомобиль черного цвета.

Кто виноват пока неясно. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что водитель вылетел на встречку на Приморском шоссе и врезался во внедорожник.

Видео: Piter.tv