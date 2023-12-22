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По факту массового ДТП в Выборгском районе 19 марта возбуждено уголовное дело

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Предполагаемый виновник ДТП, находившийся за рулем Jeep, с места происшествия скрылся.

На пересечении 1-го Муринского и Большого Сампсониевского проспектов вечером 19 марта произошло ДТП с участием пяти машин: Volkswagen, Lexus, Mitsubishi, Jeep и Mercedes. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, судебно-медицинская экспертиза показала, что одной из пострадавших в этой аварии причинен тяжкий вред здоровью, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). 

Предполагаемый виновник ДТП, находившийся за рулем Jeep, с места происшествия скрылся. Полицейские его разыскивают.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Бадаева юный самокатчик попал под машину. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Теги: массовое дтп, пострадала в дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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