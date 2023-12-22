На Большом Сампсониевском проспекте столкнулись пять автомобилей

Водителя и пассажирку белого кроссовера с многочисленными травмами госпитализировали.

В Выборгском районе Петербурга, на Большом Сампсониевском проспекте, вечером 19 марта произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Судя по видео, которое разместили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", внедорожник серого цвета влетел на большой скорости на запрещающий сигнал светофора в несколько автомобилей.

По данным 78.ru, один из очевидцев аварии – медицинский работник. Он оказал первую помощь пострадавшим, находящимся в белом кроссовере. Водителя и пассажирку машины с многочисленными травмами госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: юный мотоциклист устроил аварию на Невском проспекте.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург