Юный мотоциклист устроил аварию на Невском проспекте

Несовершеннолетний мотоциклист тяжело пострадал в ДТП в Центральном районе Петербурга. Подробности стали известны Piter.tv.
ДТП произошло поздним вечером 17 марта на Невском проспекте, 57. От Владимирского проспекта в сторону улицы Марата за рулем Кавасаки ехал 17-летний молодой человек, который не выдержал боковой интервал и задел попутный каршеринг, а затем влетел в припаркованный в правой полосе минивэн. Каршерингом управлял 20-летний турист из Китая, за рулём минивэна был 21-летний петербуржец. Они не пострадали.
Предполагаемый виновник ДТП в тяжёлом состоянии попал в детскую городскую больницу. Врачи диагностировали у него с сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломом большеберцовой кости со смещением отломков.
По данному ДТП проводится проверка.
Ранее водитель Nissan сбил мальчика-пешехода на улице Адмирала Трибуца.
Фото: ВКонтакте/ Мотосолидарность официальная страница
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