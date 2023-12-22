Юный мотоциклист устроил аварию на Невском проспекте

Предполагаемый виновник ДТП в тяжёлом состоянии попал в детскую городскую больницу.

Несовершеннолетний мотоциклист тяжело пострадал в ДТП в Центральном районе Петербурга. Подробности стали известны Piter.tv.

ДТП произошло поздним вечером 17 марта на Невском проспекте, 57. От Владимирского проспекта в сторону улицы Марата за рулем Кавасаки ехал 17-летний молодой человек, который не выдержал боковой интервал и задел попутный каршеринг, а затем влетел в припаркованный в правой полосе минивэн. Каршерингом управлял 20-летний турист из Китая, за рулём минивэна был 21-летний петербуржец. Они не пострадали.

Предполагаемый виновник ДТП в тяжёлом состоянии попал в детскую городскую больницу. Врачи диагностировали у него с сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломом большеберцовой кости со смещением отломков.

По данному ДТП проводится проверка.

Ранее водитель Nissan сбил мальчика-пешехода на улице Адмирала Трибуца.

Фото: ВКонтакте/ Мотосолидарность официальная страница