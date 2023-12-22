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На улице Бадаева юный самокатчик попал под машину
Сегодня, 16:22
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На улице Бадаева юный самокатчик попал под машину

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В результате случившегося мальчик попал в больницу.

В Невском районе 17 марта произошло серьезное ДТП. На улице Бадаева у дома № 9 школьник попал под колеса иномарки "Шкода". Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России.

Известно, что в момент аварии ребенок ехал на самокате и пересекал проезжую часть. Инцидент произошел в 18:23. 

В результате случившегося мальчик попал в больницу. Информация о состоянии мальчика уточняется. 

Обстоятельства случившегося выясняются. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что почти 11 тыс. нетрезвых водителей задержали в Петербурге за прошлый год.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп с ребенком, пострадал ребенок, транспорт, улица бадаева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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