На улице Бадаева юный самокатчик попал под машину

В Невском районе 17 марта произошло серьезное ДТП. На улице Бадаева у дома № 9 школьник попал под колеса иномарки "Шкода". Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России.
Известно, что в момент аварии ребенок ехал на самокате и пересекал проезжую часть. Инцидент произошел в 18:23.
В результате случившегося мальчик попал в больницу. Информация о состоянии мальчика уточняется.
Обстоятельства случившегося выясняются. Проводится проверка.
Ранее мы писали, что почти 11 тыс. нетрезвых водителей задержали в Петербурге за прошлый год.
Фото: Piter.tv
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