Около Сенной площади девушка попала под колеса машины

Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу.

В центре Петербурга 21-летняя жительница Кудрово попала под колеса автомобиля. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

ДТП произошло ночью 13 октября. Девушка рискнула перебежать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора около дома 6 на Сенной площади. В результате ее сбила машина.

По информации "Фонтанки", на место происшествия вызвали медиков скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом затылка.

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе водительница троллейбуса наехала на мужчину.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург