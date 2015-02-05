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Около Сенной площади девушка попала под колеса машины

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Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу.

В центре Петербурга 21-летняя жительница Кудрово попала под колеса автомобиля. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". 

ДТП произошло ночью 13 октября. Девушка рискнула перебежать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора около дома 6 на Сенной площади. В результате ее сбила машина. 

По информации "Фонтанки", на место происшествия вызвали медиков скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом затылка. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе водительница троллейбуса наехала на мужчину. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: сбили девушку, сенная площадь
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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