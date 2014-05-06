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В Невском районе водительница троллейбуса наехала на мужчину

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В результате ДТП пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии с троллейбусом в Невском районе. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 12 октября у дома 56 по Народной улице 51-летняя женщина-водитель, управляя троллейбусом, сбила переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 42-летнего мужчину. 

В результате ДТП пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии. Все детали случившегося уточняются. 

Ранее в Красном Селе большегруз насмерть сбил пешехода. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: народная улица, троллейбус сбил мужчину
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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