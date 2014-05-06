В Невском районе водительница троллейбуса наехала на мужчину

В результате ДТП пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии с троллейбусом в Невском районе.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 12 октября у дома 56 по Народной улице 51-летняя женщина-водитель, управляя троллейбусом, сбила переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 42-летнего мужчину.

В результате ДТП пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии. Все детали случившегося уточняются.

Ранее в Красном Селе большегруз насмерть сбил пешехода.

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