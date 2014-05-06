В Невском районе водительница троллейбуса наехала на мужчину

Правоохранители проводят проверку по факту аварии с троллейбусом в Невском районе.
По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 12 октября у дома 56 по Народной улице 51-летняя женщина-водитель, управляя троллейбусом, сбила переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 42-летнего мужчину.
В результате ДТП пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии. Все детали случившегося уточняются.
Ранее в Красном Селе большегруз насмерть сбил пешехода.
Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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