В Красном Селе большегруз насмерть сбил пешехода

Личность погибшего устанавливается.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Красном Селе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 12 октября на 2-м километре Гатчинского шоссе 42-летний водитель, управляя большегрузом Mercedes, наехал на пешехода, который шел по проезжей части.

В результате аварии неизвестный скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается.

Ранее на улице Маршала Захарова в Петербурге произошло ДТП с автобусом.

Фото: Piter.TV