В Красном Селе большегруз насмерть сбил пешехода

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Красном Селе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 12 октября на 2-м километре Гатчинского шоссе 42-летний водитель, управляя большегрузом Mercedes, наехал на пешехода, который шел по проезжей части.
В результате аварии неизвестный скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается.
Ранее на улице Маршала Захарова в Петербурге произошло ДТП с автобусом.
Фото: Piter.TV
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