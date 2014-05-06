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В Красном Селе большегруз насмерть сбил пешехода
Сегодня, 8:00
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В Красном Селе большегруз насмерть сбил пешехода

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Личность погибшего устанавливается.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Красном Селе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 12 октября на 2-м километре Гатчинского шоссе 42-летний водитель, управляя большегрузом Mercedes, наехал на пешехода, который шел по проезжей части. 

В результате аварии неизвестный скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается. 

Ранее на улице Маршала Захарова в Петербурге произошло ДТП с автобусом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: красное село, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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