По факту ДТП с автобусом на Маршала Захарова проводится проверка

Ранее в результате происшествия пострадали три человека, включая трехлетнего ребенка.

Петербургская полиция организовал проверку по факту ДТП с участием автобуса, которое произошло днем 11-го октября у дома №27 на улице Маршала Захарова. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов Северной столицы.

В ГАИ установили, что причиной столкновения стали действия 62-летнего водителя "Хендая". Его автомобиль столкнулся с городским автобусом №142, а затем наехал на проезжавшую мимо "Тойоту". Водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его пассажиры – 61-летняя женщина и 8-летний мальчик госпитализированы с травмами средней тяжести. Пассажиры автобуса и "Тойоты" не пострадали.

Ранее мы сообщали о ДТП в Московском районе, где пострадали дети трех и восьми лет.

Фото: Piter.TV