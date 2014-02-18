В Московском районе в ДТП пострадали трехлетний и восьмилетний пассажиры авто Hyundai

Дети получили ушибы и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств аварии на перекрестке Новоизмайловского проспекта и Кузнецовской улицы с пострадавшими пассажирами в возрасте трех и восьми лет.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, утром 10 октября в полицию поступила информация о ДТП в Московском районе. На месте Госавтоинспекция установила, что 49-летний водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь в сторону Благодатной улицы, выехал на регулируемый перекресток с улицей Кузнецовской на "желтый" сигнал светофора и столкнулся с машиной Hyundai Solaris 38-летнего мужчины, который поворачивал со встречной полосы налево.

В момент столкновения в салоне Hyundai находились несовершеннолетние братья. Они получили ушибы и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.TV