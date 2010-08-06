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В ДТП на Витебском проспекте опрокинулась "легковушка"
Сегодня, 15:41
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В ДТП на Витебском проспекте опрокинулась "легковушка"

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Водитель машины пострадал.

Госавтоинспекция Московского района Петербурга выясняет обстоятельства опрокидывания автомобиля. 

Уточняется, что утром 10 октября около дома 47Б по Витебскому проспекту 32-летний водитель автомобиля Opel наехал на препятствие, после чего его машина перевернулась. 

В результате ДТП управлявшего "легковушкой" госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Госавтоинспекция напоминает, что при управлении транспортным средством необходимо быть предельно внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. 

Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что велосипедист проехал по "встречке" на КАД Петербурга. 

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: автомобиль перевернулся, витебский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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