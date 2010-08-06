В ДТП на Витебском проспекте опрокинулась "легковушка"

Водитель машины пострадал.

Госавтоинспекция Московского района Петербурга выясняет обстоятельства опрокидывания автомобиля.

Уточняется, что утром 10 октября около дома 47Б по Витебскому проспекту 32-летний водитель автомобиля Opel наехал на препятствие, после чего его машина перевернулась.

В результате ДТП управлявшего "легковушкой" госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Госавтоинспекция напоминает, что при управлении транспортным средством необходимо быть предельно внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что велосипедист проехал по "встречке" на КАД Петербурга.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти