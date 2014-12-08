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Велосипедист проехал по "встречке" на КАД Петербурга

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Велосипеды, самокаты и моноколеса на скоростных магистралях запрещены.

Велосипедист проехал по полосе безопасности Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга. Об этом 10 октября сообщили в дорожном комитете Ленобласти.

Отмечается, что неизвестный катил от Кудрово в сторону вантового моста. По пути "беспечный ездок" пересек проезжую часть двух съездов без остановки, продолжая поездку навстречу потоку. 

Бог миловал и все обошлось без аварий. Куда ехал – загадка. Ведь у самурая нет цели, а есть только путь. 

Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

По случаю в ведомстве напомнили, что велосипеды, самокаты и моноколеса на скоростных магистралях запрещены. По полосе безопасности могут ехать полицейские, сотрудники МЧС России и "скорой". 

Ранее на КАД Петербурга произошло смертельное ДТП. 

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: велосипедист, кад петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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