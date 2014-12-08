Велосипедист проехал по "встречке" на КАД Петербурга

Велосипеды, самокаты и моноколеса на скоростных магистралях запрещены.

Велосипедист проехал по полосе безопасности Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга. Об этом 10 октября сообщили в дорожном комитете Ленобласти.

Отмечается, что неизвестный катил от Кудрово в сторону вантового моста. По пути "беспечный ездок" пересек проезжую часть двух съездов без остановки, продолжая поездку навстречу потоку.

Бог миловал и все обошлось без аварий. Куда ехал – загадка. Ведь у самурая нет цели, а есть только путь. Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

По случаю в ведомстве напомнили, что велосипеды, самокаты и моноколеса на скоростных магистралях запрещены. По полосе безопасности могут ехать полицейские, сотрудники МЧС России и "скорой".

Ранее на КАД Петербурга произошло смертельное ДТП.

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти