По факту смертельной аварии на КАД Петербурга возбуждено уголовное дело

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии на Кольцевой автодороге (КАД). Об этом заявили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, вечером 9 октября на 116-м километре трассы на внутреннем кольце в Петродворцовом районе 21-летний водитель машины Lexus IS 200 не справился с управлением и наехал на отбойник.

В результате ДТП 16-летняя пассажирка иномарки от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Следователи ГСУ ГУ МВД России возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на улице Маршала Захарова водитель машины Hyundai сбил девочку-подростка.

Фото: Piter.TV