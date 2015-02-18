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По факту смертельной аварии на КАД Петербурга возбуждено уголовное дело
Сегодня, 10:44
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По факту смертельной аварии на КАД Петербурга возбуждено уголовное дело

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В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии на Кольцевой автодороге (КАД). Об этом заявили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, вечером 9 октября на 116-м километре трассы на внутреннем кольце в Петродворцовом районе 21-летний водитель машины Lexus IS 200 не справился с управлением и наехал на отбойник. 

В результате ДТП 16-летняя пассажирка иномарки от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Следователи ГСУ ГУ МВД России возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее на улице Маршала Захарова водитель машины Hyundai сбил девочку-подростка. 

Фото: Piter.TV

Теги: кад петербурга, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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