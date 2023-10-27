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На улице Маршала Захарова водитель машины Hyundai сбил девочку-подростка
Сегодня, 9:32
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На улице Маршала Захарова водитель машины Hyundai сбил девочку-подростка

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После ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Полиция проводит проверку по факту наезда на девушку-пешехода в Красносельском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 9 октября около дома 9 по улице Маршала Захарова 39-летний водитель машины Hyundai Solaris при выполнении левого поворота, в зоне регулируемого пешеходного перехода, наехал на 16-летнюю девочку-подростка, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. 

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. После ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Ранее в аварии на КАД Петербурга погибла 16-летняя пассажирка иномарки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: водитель сбил девушку, улица маршала захарова
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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