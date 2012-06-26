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На трассе в Ленобласти Kia врезалась в Nissan и улетела в кювет
Сегодня, 10:19
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На трассе в Ленобласти Kia врезалась в Nissan и улетела в кювет

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В результате ДТП пострадали четыре человека, среди них — дети.

На 29 километре автодороги "Кемполово — Выра — Шапки" в Ленинградской области произошло ДТП, в котором пострадали дети.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 38-летний водитель, управляя Kia, не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с Nissan. После машина оказалась в кювете.  

На момент аварии  в Kia находилось двое 10-летних мальчиков, а в автомобиле Nissan — три девочки от 9 до 13 лет. В больницу госпитализированы оба водителя, а также двое детей. Проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что двое украли из автомобиля "скорой" баночки для анализов на улице Пархоменко.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: в дтп пострадали дети, дтп в ленобласти
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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