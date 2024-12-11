Петербуржцев проинформировали об изменении маршрута 41-го трамвая

В Комитете по транспорту Северной столицы объявили об изменениях в маршруте трамваев №41, вступивших в силу с 1 февраля, – следует из сообщения комитетской пресс-службы.
Согласно обновленным сведениям, трамвай будет ходить по Садовой улице до Сенной площади. Всего по маршруту следует 8 единиц транспорта с интервалом движения 13-15 минут.
Как отметили в Комитете, решение о корректировке маршрута было принято в целях улучшения транспортной доступности жителей Адмиралтейского района. В частности, для удобства работников Адмиралтейских верфей.
Ранее мы сообщали о продлении запрета выхода на лед в Северной столице.
Фото: Piter.TV, Комитет по транспорту Санкт-Петербурга
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