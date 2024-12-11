Петербуржцев проинформировали об изменении маршрута 41-го трамвая

С 1 февраля он будет ходить до Сенной площади.

В Комитете по транспорту Северной столицы объявили об изменениях в маршруте трамваев №41, вступивших в силу с 1 февраля, – следует из сообщения комитетской пресс-службы.

Согласно обновленным сведениям, трамвай будет ходить по Садовой улице до Сенной площади. Всего по маршруту следует 8 единиц транспорта с интервалом движения 13-15 минут.

Как отметили в Комитете, решение о корректировке маршрута было принято в целях улучшения транспортной доступности жителей Адмиралтейского района. В частности, для удобства работников Адмиралтейских верфей.

Ранее мы сообщали о продлении запрета выхода на лед в Северной столице.

Фото: Piter.TV, Комитет по транспорту Санкт-Петербурга