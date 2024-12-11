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Запрет выхода на лед водоемов в Петербурге продлен
Сегодня, 16:52
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Запрет выхода на лед водоемов в Петербурге продлен

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В случае беды необходимо позвонить на 101 или 112.

В Петербурге продлили полный запрет выхода и выезда транспортных средств на ледовое покрытие водоемов – с 28 января до 26 февраля. Об этом сообщили в МЧС России 3 февраля. 

Ведомство напоминает: об опасности игр на льду стоит рассказать детям, также нельзя оставлять их без присмотра. В случае беды необходимо позвонить на 101 или 112. 

Кроме того, отмечается, что запрет распространен на Неву, ее притоки и на реки и каналы во всех районах города. 

Ранее мы рассказывали о том, что 40 рыбаков сняли с оторвавшейся льдины на Финском заливе в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Теги: выход на лед, мчс россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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