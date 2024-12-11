Запрет выхода на лед водоемов в Петербурге продлен

В случае беды необходимо позвонить на 101 или 112.

В Петербурге продлили полный запрет выхода и выезда транспортных средств на ледовое покрытие водоемов – с 28 января до 26 февраля. Об этом сообщили в МЧС России 3 февраля.

Ведомство напоминает: об опасности игр на льду стоит рассказать детям, также нельзя оставлять их без присмотра. В случае беды необходимо позвонить на 101 или 112.

Кроме того, отмечается, что запрет распространен на Неву, ее притоки и на реки и каналы во всех районах города.

Ранее мы рассказывали о том, что 40 рыбаков сняли с оторвавшейся льдины на Финском заливе в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу