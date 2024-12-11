40 рыбаков сняли с оторвавшейся льдины на Финском заливе в Петербурге

Из-за образовавшейся промоины во льду они не могли самостоятельно вернуться на берег.

В Курортном районе Санкт-Петербурга спасатели МЧС провели операцию по спасению 40 рыбаков-любителей, оказавшихся в ловушке на отколовшейся льдине.

Как сообщили в МЧС, льдина откололась и ушла в свободное плавание, не позволив рыбакам самостоятельно вернуться на берег. Для эвакуации пострадавших были направлены два катера на воздушной подушке. Все 40 человек благополучно доставлены на сушу.

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Фото: МЧС по Санкт-Петербургу