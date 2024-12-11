Начались съёмки художественного фильма "Ангелы Ладоги" в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки художественного фильма "Ангелы Ладоги", рассказывающего о подвиге спортсменов-буеристов в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Об этом сообщил председатель Комитета по культуре Северной столицы Фёдор Болтин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По словам Болтина, в фильме будут задействованы известные актеры Роман Евдокимов и Тихон Жизневский. Съемки масштабного кинопроекта проходят при поддержке телеканала "Россия 1", Фонда кино и комитета по культуре Санкт-Петербурга.
"Финансирование документальных, художественных и анимационных фильмов на военно-исторические темы — один из приоритетов городской культурной политики, которому большое внимание уделяет губернатор Александр Беглов"
Фёдор Болтин
Он также добавил, что в прошлом году было поддержано десять кинопроектов, включая "Ангелы Ладоги", а в год 80-летия Великой Победы финансирование на поддержку кино было увеличено.
Фото: ВКонтакте / Председатель комитета по культуре Северной столицы Фёдор Болтин
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