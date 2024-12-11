Начались съёмки художественного фильма "Ангелы Ладоги" в Петербурге

Масштабный кинопроект расскажет о подвиге спортсменов-буеристов в годы Великой Отечественной войны.

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки художественного фильма "Ангелы Ладоги", рассказывающего о подвиге спортсменов-буеристов в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Об этом сообщил председатель Комитета по культуре Северной столицы Фёдор Болтин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам Болтина, в фильме будут задействованы известные актеры Роман Евдокимов и Тихон Жизневский. Съемки масштабного кинопроекта проходят при поддержке телеканала "Россия 1", Фонда кино и комитета по культуре Санкт-Петербурга.

"Финансирование документальных, художественных и анимационных фильмов на военно-исторические темы — один из приоритетов городской культурной политики, которому большое внимание уделяет губернатор Александр Беглов" Фёдор Болтин

Он также добавил, что в прошлом году было поддержано десять кинопроектов, включая "Ангелы Ладоги", а в год 80-летия Великой Победы финансирование на поддержку кино было увеличено.

Фото: ВКонтакте / Председатель комитета по культуре Северной столицы Фёдор Болтин