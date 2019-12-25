В Пушкине электричка насмерть сбила девушку

Происшествие произошло в 20:50.

Как стало известно, вечером в понедельник, 14 сентября, возле платформы "Детскосельская" в Пушкине электричка сбила девушку. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

По предварительной информации, девушка на вид лет 20-25 переходила пути в наушниках и не услышала поезд. От полученных травм петербурженка скончалась. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего и личность погибшей.

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Фото: Piter.TV