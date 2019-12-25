В Петергофе "Форд" сбил велосипедистку

38-летнюю петербурженку доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 14 сентября около 17:40 часов в Петергофе Заячьем проспекте у дома №1 произошло ДТП.

Сообщается, что 30-летний водитель "Форд Фокуса" сбил 38-летнюю велосипедистку, двигавшуюся в попутном направлении. В результате аварии пострадавшую доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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