Участница шоу Ресторатора заявила в полицию об изнасиловании

Девушка рассказала, что над ней надругался участник проекта.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что участница онлайн-шоу Ресторатора "СоседТВ" заявила в полицию об изнасиловании.

Девушка 20 лет призналась, что над ней надругался участник проекта. Сам Ресторатор пока ситуацию не прокомментировал.

Напомним, что в начале лета рэпер и бизнесмен Александр Тимарцев запустил проект SosedTV, который позиционируется как социальный эксперимент. Суть шоу в том, что участники живут в садоводстве и выполняют желания людей за пожертвования-донаты.

Денежный приз получит только тот, кто последним останется в доме отмечается в анонсе.

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Фото: Piter.TV