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Лжемастер по литью и ковке металла предстанет перед судом
Сегодня, 15:39
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smirenny

Лжемастер по литью и ковке металла предстанет перед судом

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Мужчина заключил договор и скрылся.

Перед судьей Красносельского района предстанет ранее судимый уроженец Псковской области, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По версии следствия, мужчина в марте текущего года представился профессионалом  литью, ковке и монтажу металлических изделий. Он заключил договор на монтаж и установку кованых перилл для загородного дома на сумму более 340 тысяч рублей, а затем скрылся. 

В прокуратуре отметили, что дело направили для рассмотрения по существу в суд.

Ранее мы писали, что брат убитой Анастасии Ещенко рассказал об отношениях его сестры с Олегом Соколовым.

Фото: Piter.TV

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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