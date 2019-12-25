Лжемастер по литью и ковке металла предстанет перед судом

Мужчина заключил договор и скрылся.

Перед судьей Красносельского района предстанет ранее судимый уроженец Псковской области, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По версии следствия, мужчина в марте текущего года представился профессионалом литью, ковке и монтажу металлических изделий. Он заключил договор на монтаж и установку кованых перилл для загородного дома на сумму более 340 тысяч рублей, а затем скрылся.

В прокуратуре отметили, что дело направили для рассмотрения по существу в суд.

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Фото: Piter.TV